POL-E: Mülheim an der Ruhr: Autofahrer kracht bei Glatteis vor Baum und verletzt sich dabei schwer

45476 MH-Styrum: Gestern am späten Abend (14. Februar, 23:35 Uhr) zog sich ein 21-Jähriger schwere Verletzungen zu, als er mit seinem Auto vor einen Baum prallte.

Der Mann war mit seinem schwarzen Seat auf der Albertstraße in Richtung Siegfriedstraße unterwegs und wollte an der Marktstraße nach links abbiegen, als er vermutlich glatteisbedingt die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der 21-Jährige prallte vor einen Baum und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er auch stationär blieb./SyC

