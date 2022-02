Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zwei international gesuchte Tatverdächtige am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am vergangenen Freitagabend (04.02.2022) wurden durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf innerhalb einer Stunde gleich zwei Personen festgenommen, nach denen international gefahndet wurde.

Die erste Person wurde bei den Beamten zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vorstellig. Hierbei handelte es sich um einen 62-jährigen Niederländer, gegen den die belgischen Behörden im Dezember 2021 einen internationalen Haftbefehl wegen Verstößen gegen das belgische Waffengesetz erlassen hatten. Die Bundespolizisten eröffneten dem in den Niederlanden lebenden Mann den Haftbefehl und übergaben ihn zur Durchführung des Auslieferungsverfahrens an die Justizbehörden.

Bei der zweiten Person handelte es sich um einen 55-jährigen Kroaten, welcher beabsichtigte, nach Belgrad/Serbien auszureisen. Hier stellten die Bundespolizeibeamten fest, dass auch nach diesem Mann international gefahndet wurde. In diesem Fall hatten die schweizerischen Behörden im März 2021 einen internationalen Haftbefehl wegen Geldfälschung gegen den Tatverdächtigen erlassen. Dem in Kroatien lebenden Mann wurde der Haftbefehl durch die Bundespolizei eröffnet und auch er wurde, zwecks Durchführung des Auslieferungsverfahrens, an die Justizbehörden übergeben.

