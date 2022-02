Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet - Bundespolizei greift ein

Köln (ots)

Am 05.02.2022 schüttete ein 37-jähriger Kölner einer Frau seinen heißen Morgenkaffee ins Gesicht. Nach Zeugenangaben war er wohl verärgert, dass die 33-Jährige ihm im Weg gelegen habe. Die Bundespolizei des Kölner Hauptbahnhofs zeigte den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung an.

Gegen 08:20 Uhr wurden zwei Beamte am Hauptbahnhof darauf hingewiesen, dass eine weibliche Person die Reinigung blockiere, da sie mitten in der Bahnhofspassage läge und die Arbeiten dadurch nicht durchgeführt werden könnten. Vor Ort eingetroffen sprachen die Bundespolizisten die 33-Jährige mehrfach an. Anscheinend unter dem Einfluss von Alkohol schlief sie jedoch immer wieder ein. Die Beamten kümmerten sich um die Situation, als ein Zeuge sie ansprach und darauf hinwies, dass die Frau nur kurze Zeit vorher mit einem Getränk überschüttet worden war. Der unbeteiligte 53-Jährige sah, wie ein unweit entfernt stehender Mann, der Frau zuvor heißen Kaffee in das Gesicht geschüttet hatte, nachdem diese seinen Aufforderungen aufzustehen, nicht nachgekommen war. Tatsächlich konnten bei genauerem Hinsehen Rötungen im Gesicht der Frau festgestellt werden. Ein hinzugerufener Krankenwagen verbrachte die 33-Jährige benommene Frau zur weiteren Behandlung in ein Hospital. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den tatverdächtigen Kölner wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

