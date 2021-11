Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Grundschule

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 29.10., 14:00 Uhr bis zum 02.11.2021, 07:15 Uhr brachen Unbekannte in die Ernst-Reuter-Grundschule in der Schlesier Straße ein. Vermutlich gelangten sie über ein gekipptes Fenster in die Schule. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet oder beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell