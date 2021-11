Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (02.11.2021), gegen 12:00 Uhr, fuhr eine 28-jährige Autofahrerin an einer roten Ampel in der Heinigstraße auf das vor ihr bremsende Auto auf. Die Fahrerin des bremsenden Autos wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell