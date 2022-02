Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erneuter Versuch des Fahrkartenautomatenaufbruchs - Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise

Rheinbach (ots)

Am Samstag (05.02.2022) stellten Bundespolizisten einen beschädigten Fahrkartenautomaten am Gleis 1 in Rheinbach am Römerkanal fest. Offensichtlich hatten Unbekannte versucht diesen aufzubrechen. Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Haltepunkt Römerkanal in Rheinbach wurde vermutlich am 04.02.2022 ein Fahrkartenautomat durch äußere Einwirkung beschädigt. Nach ersten Ermittlungen geht die Bundespolizei davon aus, dass durch ein Hebelwerkzeug versucht wurde, den Automaten aufzubrechen und das Geld und Fahrkartenbanderolen zu entwenden. Da das Gerät nicht mehr funktionsfähig ist, entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls ein und bittet um Ihre Mithilfe:

Wer hat am Freitag den 04.02.2022 gegen Mittag auffällige Geräusche aus dem Bereich der Haltestellte "Römerkanal" in Rheinbach vernommen? Hat jemand Personen oder ein Fahrzeug an der Haltestelle "Römerkanal" gesehen, welche mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

