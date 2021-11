Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei parkende Autos erheblich beschädigt - 9.000 EUR Sachschaden

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 16 Uhr in der Hohen Straße in Ladenburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Hohe Straße in Richtung Kreisverkehr/Benzstraße. Auf Höhe der Hausnummer 50 beschädigt er, vermutlich im Vorbeifahren, einen geparkten Ford und einen Mazda und entfernte sich anschließend einfach von der Unfallstelle ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Aufgrund des erheblichen Schadens an den beiden Fahrzeugen, dürfte auszuschließen sein, dass der unbekannte Fahrzeuglenker den Zusammenstoß nicht gemerkt hat.

An der Unfallstelle konnten auch Teiles des Unfallverursachers festgestellt werden. Vermutlich handelt es sich hierbei um einen Sprinter oder noch größeres Kfz der Marke Mercedes-Benz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell