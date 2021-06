Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße Am Limberg ist am Sonntagmittag ein 55-jähriger Rennradfahrer verletzt worden. Der Bottroper war gegen 13.55 Uhr von der Stenkhoffstraße in Am Limberg gefahren - zur gleichen Zeit fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Bottrop vom rechten Fahrbahnrand los und erfasste dabei den Radfahrer. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell