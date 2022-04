Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall nach dem Disco-Besuch ++ 46-Jähriger bei Wildunfall verletzt ++ Radfahrer übersehen ++ Nach Sekundenschlaf verunglückt ++

Rotenburg (ots)

Unfall nach dem Disco-Besuch

Bremervörde. Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen nach dem Besuch einer Bremervörder Diskothek im Stadtgebiet verunglückt. Der Mann war gegen 5.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Wesermünder Straße stadteinwärts unterwegs. Er überholte das vor ihm fahrende Fahrzeug einer 50-jährigen Bremervörderin und bog dann nach links in den Gewerbering ab. Da der Fahrer dabei vermutlich zu schnell war und, wie sich später herausstellte auch unter Alkoholeinfluss stand, kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast. Der 28-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund siebentausend Euro. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann kurz zuvor auf dem Gelände der Diskothek einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht hingelegt hatte. Er musste im Rettungswagen eine Blutprobe abgeben.

46-Jähriger bei Wildunfall verletzt

Abbendorf. Bei einem Wildunfall auf der K 238 zwischen Borchel und Abbendorf ist am Samstagabend ein 46-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Renault Twingo auf der Kreisstraße in Richtung Abbendorf unterwegs, als ein Reh über die Fahrbahn wechselte. Er versuchte dem Tier auszuweichen, verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte im linken Seitenraum mit einem Baum. Mit leichten Verletzungen wurde der 46-Jährige im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund viertausend Euro.

Radfahrer übersehen

Bremervörde. Ein 11-jähriger Radfahrer ist am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße verletzt worden. Ein 50-jähriger Autofahrer hatte gegen 14 Uhr mit seinem Ford von der Bürgermeister-Hey-Straße nach rechts in die Bremer Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den Jungen, der mit seinem Fahrrad die Furt in der Bremer Straße überquerte. Bei der Kollision zog sich der 11-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Nach Sekundenschlaf verunglückt

Wilstedt. Vermutlich durch Übermüdung ist ein 28-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 150 zwischen Wilstedt und Huxfeld verunglückt. Nach eigenen Angaben sei er gegen 6 Uhr während eines "Sekundenschlafs" mit seinem Opel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Straßenbaum kollidiert und in einem wasserführenden Straßengraben gelandet. Dabei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Er kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Vandalismus in der Sporthalle - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in einer Sporthalle an der Straße Lühnenfeld ärgerlichen Schaden angerichtet. Dazu schlugen sie eine Fensterscheibe ein und betraten das Gebäude. Dann entleerten sie einen Feuerlöscher auf dem Hallenboden und verschwanden durch die Notausgangstür. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Wohnhaus mit Schottersteinen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Unbekannte haben am Samstagabend in der Straße Meyerhöfen ein Wohnhaus beschädigt. Sie warfen kurz nach 22 Uhr mit Schottersteinen vom naheliegenden Gleisbett gegen eine Hauswand und auf ein benachbartes Grundstück. Es soll sich um einen jungen Mann und eine junge Frau gehandelt haben. Als Anwohner auf sie aufmerksam wurden, seien beide auf dem Bahndamm in Richtung Kirchhofsallee geflüchtet. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

