Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Senioren lassen sich nicht von falschen Polizisten täuschen ++ Betrunkener Mann stürzt mit E-Scooter ++ Rollerfahrer unter Drogen ++ 83-Jährige im Discounter bestohlen ++

Rotenburg (ots)

Senioren lassen sich nicht von falschen Polizisten täuschen

Zeven. Ein 77-jähriger Mann und eine 73 Jahre alte Frau - beide aus Zeven - haben am Mittwoch jeweils einen Anruf von falschen Polizisten erhalten. Kurz nach 12 Uhr klingelte das Telefon bei dem Senioren. Es meldete sich ein Mann, der sich als Polizist Breitenbach von der Polizei Zeven vorstellte. Er berichtete von zwei Personen, die soeben festgenommen worden seien. Sie hätten die Adresse des Angerufenen bei sich gehabt. Weiter kam der Anrufer nicht. Der 77-Jährige erkannte den Trick und legte auf. Gegen 12.25 Uhr folgte der nächste Anruf bei der Zevenerin. Diesmal gab sich ein Anrufer als Polizist Andreas Steinbach aus. Als Bestätigung, dass er tatsächlich Polizist sei, nannte der Mann seine Personalnummer: 18735. Dann folgte eine ähnliche Geschichte. Die Seniorin ließ sich nicht beirren und beendete das Gespräch.

Betrunkener Mann stürzt mit E-Scooter

Rotenburg. In der Nacht zum Donnerstag ist ein betrunkener Mann mit seinem E-Scooter gestürzt. Der 41-jährige war gegen 1 Uhr mit dem Elektro-Roller in der Großen Straße unterwegs, als er ohne fremde Beteiligung zu Fall kam. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen am Knie und an der Hand zu. Bei der Unfallaufnahme gab der Mann an, dass er zuvor Alkohol getrunken habe. Ein Atemalkoholtest bestätigte seine Aussage: 1,3 Promille. Deshalb musste der 41-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Rollerfahrer unter Drogen

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet einen 31-jährigen Rollerfahrer gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass der Mann zuvor Marihuana konsumiert haben dürfte. Der 31-Jährige räumte den Konsum ein und musste eine Blutprobe abgeben.

Polizei stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Rotenburg. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ist ein 27-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Schäfergarten in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Recherchen in den polizeilichen Auskunftssystemen ergaben, dass dem Mann die Fahrerlaubnis 2020 rechtskräftig entzogen worden war. Da er seinen Führerschein bislang noch nicht abgegeben hatte, stellten die Beamten das Dokument sicher. Damit der 27-Jährige seine Fahrt nicht fortsetzen konnten, behielt die Polizei auch die Fahrzeugschlüssel.

83-Jährige im Discounter bestohlen

Bremervörde. Eine 83-jährige Bremervörderin ist am Mittwochmittag Opfer von Taschendieben geworden. Die Frau war gegen 12 Uhr als Kundin in einem Discounter an der Straße Am Bahnhof Süd. Während die Senioren mit dem Einkauf beschäftigt war, nahmen die Unbekannten ihr Portemonnaie aus der Umhängetasche. Darin befanden sich Bargeld, Personalausweis und eine Versichertenkarte.

Einbruch in Mehrparteienhaus

Sottrum. Am Mittwochabend zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr sind unbekannte Täter in einem Mehrparteienhaus an der Straße Lange Gasse in eine Wohnung eingebrochen. Dazu hebelten sie das Fenster zum Schlafzimmer auf. Beim Durchstöbern der Räume fanden die Unbekannten zwei goldene Ringe und eine goldene Armbanduhr. Damit verschwanden sie unerkannt.

Achtung Trickdiebe!

Bremervörde. Mit einem aufdringlichen Trick hat eine noch unbekannte Diebin am Mittwochnachmittag in zwei Bremervörder Geschäften Beute gemacht. Kurz nach 15 Uhr betrat eine mittelgroße, schlanke Frau ein Juweliergeschäft an der Neuen Straße. Die Unbekannte redete sofort in einer fremden Sprache auf die Verkäuferin ein und begab sich unerlaubt in den Werkstattbereich und hinter den Tresen. Nachdem die Frau aus dem Geschäft verwiesen wurde, stellte sich heraus, dass sie einen Trauring mitgenommen hatte. Um 15.30 Uhr spielte sich in einem Geschäft für Haustechnik an der Bahnhofstraße eine ähnliche Geschichte ab. Wieder redete eine Frau auf eine Verkäuferin ein. Diesmal zeigte sie einen 100-Euro-Schein und einen Zettel, auf dem etwas in unbekannter Sprache stand. Als die Frau gegangen war, bemerkte die Mitarbeiterin, dass ihr das Mobiltelefon fehlte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell