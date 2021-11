Polizei Köln

POL-K: 211130-6-K Polizisten ziehen Räuber aus dem Gebüsch - Festnahme

Köln (ots)

Polizisten haben am Montagmorgen (29. November) einen 17-Jährigen nach einem schweren Raub in einem Einfamilienhaus in Köln-Merheim auf frischer Tat festgenommen. Der Heranwachsende soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 17-Jährige zusammen mit seinem Komplizen gegen 10 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf der Hohensyburgstraße aufgehebelt und beim Durchsuchen des Hauses auf den im Bett liegenden 16 Jahre alten Sohn der Hauseigentümer getroffen sein. Mit einem Elektroschocker in der Hand forderte einer der Männer den Jugendlichen zur Herausgabe von Bargeld auf. Mit Hilfe aufmerksamer Anwohner rekonstruierten die eingesetzten Beamten den Fluchtweg der Räuber und zogen den 17-Jährigen aus einem Gebüsch am Schwelmer Weg. Sein Komplize entkam unerkannt. Bei dem 17-Jährigen stellten die Beamten diverse Schmuckstücke, Bargeld sowie einen Elektroschocker sicher. (jk/de)

