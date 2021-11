Polizei Köln

POL-K: 211130-3-K Ermittler ordnen notorischem Fahrraddieb (27) vier weitere Diebstähle zu - Suche nach Eigentümer von E-Bike

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 9. November - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5068704

Nach der Festnahme eines 27-jährigen notorischen Fahrraddiebs durch ein Streifenteam Anfang November in Köln-Poll hat ein Ermittler des Kriminalkommissariats 55 dem Tatverdächtigen vier weitere Raddiebstähle zugeordnet. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. In einem der Fälle sucht die Polizei nach dem Eigentümer eines über 2000 Euro teuren schwarzen E-Bikes der Marke "Kalkhoff", das Polizisten Anfang April in der Wohnung eines 44 Jahre alten Fahrradhehlers im Stadtteil Mülheim sichergestellt hatten. Der Hehler hatte in seiner Vernehmung angegeben, das mutmaßlich kurz zuvor in Köln gestohlene Rad von dem 27-jährigen Dieb gekauft zu haben. Die Rahmennummer des E-Bikes ist nicht zur Fahndung ausgeschrieben, so dass eine Zuordnung zum Eigentümer bislang nicht möglich war. Die Polizei sucht daher nach jemanden, dem im März oder April 2021 ein E-Bike der Marke "Kalkhoff Endeavour 1.B MOVE" gestohlenen wurde und der entweder den Diebstahl bei der Polizei nicht gemeldet oder bei der Anzeigenerstattung die Fahrradrahmennummer nicht angegeben hat. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs/de)

