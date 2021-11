Polizei Köln

POL-K: 211130-2-K 21-jährige Fußgängerin wird von Stadtbahn erfasst

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (30. November) ist eine 21 Jahre alte Fußgängerin im Stadtteil Merheim an der Haltestelle "Kalker Friedhof" von einer stadtauswärts fahrenden Stadtbahn der Linie 1 erfasst und schwer verletzt worden. Der 36-jährige Bahnfahrer erlitt einen Schock. Nach aktuellem Ermittlungsstand war die junge Kölnerin um die geschlossenen Schranken herum gegangen und auf die Gleise getreten. Rettungskräfte fuhren sie in ein Krankenhaus. (cs/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell