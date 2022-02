Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Steinklingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten Löwenzahn, Polizei sucht Zeugen

Weinheim-Steinklingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 18 Uhr bis Donnerstagfrüh, 7 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter das Küchenfenster des Kindergartens Löwenzahn in der Straße "In der Dell", ein. Nachdem er in das Gebäude eingestiegen war, brach er in einem Nebenraum insgesamt zehn Holzschließfächer, in denen sich persönliche Gegenstände der Kindergärtnerinnen und die gemeinsame Kaffeekasse befanden, auf.

Was der Täter erbeutete, steht noch nicht genau fest. Es entstand jedoch für die Stadt Weinheim ein Sachschaden von circa 800 Euro.

Während der Anzeigenaufnahme und der Spurensuche durch die Polizeibeamten fand im Kindergarten eine Kinderfaschingsveranstaltung statt und die Beamten konnten vielleicht ein wenig "Nachwuchswerbung" schon bei den Kleinen durchführen und sie sowie die Kindergärtnerinnen auch ein wenig aufmuntern.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201. 1003-188, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell