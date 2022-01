Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sachbeschädigungsserie an PKW -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

In der Nacht von Samstag (22.01.2022) auf Sonntag (23.01.2022) ist es in Niederlaasphe zwischen 02:00 und 03:00 Uhr zu einer Serie von Sachbeschädigungen an PKW gekommen. Betroffen waren nach bisherigen Kenntnisstand insgesamt neun Fahrzeuge, die in den Straßen Mittelstraße, Rainstraße und In der Grube geparkt waren. Unbekannte rissen bzw. traten gewaltsam mehrere Außenspiegel ab und zerkratzten zum Teil einige Autos. Der Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751 / 909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell