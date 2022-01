Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Maskenverweigerer schlägt um sich #polsiwi

Kreuztal-Eichen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.01.2022), um 14:45 Uhr, betrat ein 22-Jähriger eine Poststelle in der Eichener Straße in Kreuztal, ohne eine Maske zu tragen. Er weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, einen Mundschutz aufzuziehen. Vor dem Geschäft kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und einem 34-jährigen Mitarbeiter. Der Maskenverweigerer schlug mehrfach auf den 34-jährigen Mann ein. Anschließend entfernte er sich.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Randalierer unweit der Örtlichkeit antreffen. Nachdem er zunächst versuchte, sich der Identitätsfeststellung zu entziehen, griff er einen Polizeibeamten unvermittelt an. Beide Polizisten verletzten sich dabei leicht, blieben jedoch dienstfähig.

Der 22-Jährige wurde zur Polizei Siegen gebracht und verbrachte den Rest des Tages in Gewahrsam. Sein Verhalten hat gleich mehrere Anzeigen zur Folge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell