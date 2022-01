Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 27-Jähriger in Untersuchungshaft - #polsiwi

Siegen (ots)

Ein 27-Jähriger, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft.

Vor einer Woche war er mit einem Tresor in ein Taxi in Siegen gestiegen. Neben dem Tresor fanden die alarmierten Polizeibeamten Diebesgut und Betäubungsmittel bei ihm. Zunächst wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Dienstag (18. Januar) wurde der Mann in der Schießbergstraße in Siegen-Geisweid durch eine Zivilstreife kontrolliert. Im Rahmen der Durchsuchung händigte der 27-Jährige den Beamten ein Tütchen mit Betäubungsmittel aus. Zudem fanden die Polizisten mehrere PKW-Schlüssel sowie Diebesgut aus früheren Einbruchsdiebstählen.

Der Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Weidenau gebracht. Am Mittwoch wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

