Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Unfälle mit Verletzten - #polsiwi

Kreuztal/Netphen (ots)

Am Dienstag (18.01.2022) hat es bei zwei Unfällen im Kreis Verletzte gegeben.

In Kreuztal-Buschhütten befuhr eine 48-Jährige gegen 05:45 Uhr mit ihrem Roller die Siegener Straße. Ein vor ihr fahrender 54-Jähriger musste verkehrsbedingt halten. Die Frau kam auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen, stürzte und kollidierte mit der Stoßstange des PKW. Die 48-Jährige erlitt dabei Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Gegen 13 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall auf der B 62 im Bereich der Kronprinzeneiche. Eine 35-Jährige war von Netphen in Richtung Lützel unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur B 508 wollte sie in Richtung Vormwald abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah sie dabei einen entgegenkommenden 36-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide erlitten bei dem Unfall Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 62 rund zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell