FFW Schiffdorf: 85-Jähriger Loxstedter nach Verkehrsunfall eingeschlossen

In den Nachmittagsstunden des 20. Dezember 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Sellstedt, Schiffdorf und Geestenseth, gegen 15:46 Uhr, gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst in die Geestensether Straße nach Sellstedt alarmiert. Kurz zuvor ereignete sich hier ein schwerer Verkehrsunfall, wobei ein 85-Jähriger Loxstedter mit seinem Volkswagen verunglückte und in seinem Fahrzeug eingeschlossen wurde. Aus ungeklärter Ursache kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf der Einfahrt einen Privatgrundstückes, auf der Gegenfahrbahn. Der Pkw kam dabei auf der Seite zum stehen, so dass sich der Fahrer nicht mehr eigenständig befreien konnte. Mit technischen Gerät wurde eine Öffnung am Pkw geschaffen, um so den Fahrer in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der 85-Jährige wurde danach durch den Rettungsdienst versorgt und mit seinen Verletzungen in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus verbracht.

