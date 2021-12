Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ölspur sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In den Vormittagsstunden, des 11. Dezember 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel gegen 11:22 Uhr, in die Straße An der Wurth alarmiert. Hier gab es eine Straßenverunreinigung durch Betriebsstoffe und zog sich über ca. 400 Meter. Um die Straße möglichst Rückstandslos zu reinigen wurde eine Spezialfirma angefordert, die mit ihrer Arbeitsmaschine die Straße Rückstandslos säubert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und wartet auf die Firma.

