FFW Schiffdorf: Schornsteinbrand sorgt für zweiten Einsatz am Freitagabend in Spaden

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Abendstunden des 03. Dezember 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden, nur wenige Stunden nach einem Verkehrsunfall, um 19:40 Uhr zu einem Brandeinsatz in den Marnkeweg alarmiert. In einem Einfamilienhaus kam es kurz zuvor zu einem Schornsteinbrand. Gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr wurde auch der stellv. Kreisbrandmeister, gleichzeitig Schornsteinfeger, alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich tatsächlich um einen Schornsteinbrand handelte. Die Feuerwehre reinigte und löschte den Schornstein in Zusammenarbeit mit dem Schornsteinfeger und kontrollierte den Schornstein bis dieser wieder eine Normaltemperatur hatte. Gegen 22 Uhr, konnte der Einsatz beendet werden und die Kameraden wieder nach Hause zu ihren Familien, zurückkehren.

