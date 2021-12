Polizei Düren

POL-DN: Zahlreiche Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen

Kreis Düren (ots)

Zerstochene Reifen und zerkratzter Lack: Am Wochenende wurden im gesamten Kreisgebiet mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Straße "Tuchbleiche" in Düren Birkesdorf wurden am Freitag zwischen 06:30 Uhr und 09:00 Uhr insgesamt neun Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Merzenich in der Straße "An der Windmühle" die Reifen von drei geparkten Autos zerstochen. Auch in Titz wurden die Reifen von zwei Pkw zerstochen. Diese waren am Freitag zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Raiffeisenstraße geparkt gewesen.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet darum, mögliche Hinweise unter der 02421 949-6425 der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell