POL-SI: Mehrere Einbrüche in Siegen - #polsiwi

Siegen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.01.2022) in gleich mehrere Büroräume an der Koblenzer Straße in Siegen eingebrochen.

In einem Gebäude hebelten sie auf mehreren Etagen zahlreiche Türen auf, entwendeten Bargeld, einen Tresor, mehrere PKW-Schlüssel und hinterließen einen hohen Sachschaden.

Bei zwei weiteren Objekten versuchten die Täter ebenfalls, die Eingangstüren aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

