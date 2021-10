Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Einbruch

Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Schermbeck (ots)

Einbrecher haben am Dienstag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr, die Gelegenheit genutzt, sich durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen.

Die Täter gelangten so in das Schlafzimmer des Hauses, das an der Straße Pöttekamp liegt und stahlen Schmuck sowie unter anderem eine Armbanduhr der Marke Junghans.

Erst am nächsten Tag bemerkte die Bewohnerin das geöffnete Fenster und das Fehlen ihres Schmucks.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich mit der Wache in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern ganz leicht zu öffnen

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Zudem sind die Kriminalbeamten als Ansprechpartner auf dem Wochenmarkt in Moers am Freitagmorgen persönlich anwesend und in Alpen zur Marktzeit von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

