Polizei Düren

POL-DN: Kapelle mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Langerwehe (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 02.09.2021, auf Freitag, 03.09.2021, wurde eine Kapelle an der Straße "Rymelsberg" von Sprayern verunstaltet.

Am 06.09.2021 wurden die Schmierereien angezeigt. Die Kapelle befindet sich am Ende eines Trampelpfades, der von der Verlängerung der Straße "Rymelsberg" abgeht, in etwa auf Höhe des Parkplatzes am Landschaftsgarten Kammerbusch. Der oder die unbekannten Täter brachten Schriftzüge und Symbole auf der Außenwand der Kapelle an.

Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-8531 mit dem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung zu setzten. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leistelle unter der Nummer 02421 949 6425 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell