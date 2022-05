Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht in der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin eines weißen Mercedes beschädigte am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr bei einem Einparkversuch in der Hauptstraße in Münchingen einen geparkten Mercedes. Eine Zeugin konnte beobachten, wie die unbekannte Fahrzeuglenkerin einer älteren A-Klasse, nach einem erfolglosen Einparkversuch, aus einer Parklücke rangierte und hierbei den geparkten Mercedes touchierte. Anschließend soll die unbekannte Lenkerin ausgestiegen sein und den entstandenen Schaden begutachtet haben. Daraufhin setzte sie sich wieder in ihr Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

