Polizei Gütersloh

POL-GT: Georgisches Trio fällt zweimal auf

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am frühen Mittwochmorgen (01.12., 00.22 Uhr) meldeten sich Zeugen bei der Polizei und machten Angaben über drei Männer, welche sich an einem abgestellten Auto auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Oerlinghauser Straße zu schaffen machten.

Noch an dem Fahrzeug stehend wurden die drei Georgier (25, 25 und 26 Jahre alt) durch die Polizei angetroffen. Diverse Fahrzeugteile hatten die Männer bereits an einem Mazda auf dem Gelände abgebaut.

Die drei Männer waren bereits am Dienstagnachmittag (30.11.) Grund für einen Polizeieinsatz an dem Autohaus. Nachmittags schlichen sie verdächtig um die abgestellten Fahrzeuge herum. Bei einer Überprüfung durch die Polizei wurde in der Tasche des 26-Jährigen mehrere Werkzeuge aufgefunden, welche in den polizeilichen Systemen als gestohlen geführt wurden.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 26-Jährige eine Sicherheitsleistung aufgrund des aufgefundenen Diebesguts zahlen. Gegen alle drei Männer wurden Strafverfahren aufgrund der abgebauten Fahrzeugteile eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell