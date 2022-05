Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 19:30 Uhr in der Hanfbachstraße in Möglingen ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 54-jähriger Opel-Lenker befuhr die Hanfbachstraße in Richtung Stammheimer Straße. An der Kreuzung zur Brunnenstraße übersah er mutmaßlich den von rechts kommenden 18-Jährigen Lenker eines Mercedes. Durch den Zusammenstoß kippte der Opel auf die linke Fahrzeugseite und rutschte so mehrere Meter über die Straße. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Möglingen, welche mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften an die Unfallstelle kam, wurde der 54-Jährige aus seinem Opel befreit. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 54-Jährige wurde durch den Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeugen waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell