POL-LB: Ludwigsburg: Grundstücksmauer beschädigt und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 11:10 Uhr wurde eine beschädigte Grundstücksmauer in den Favoritegärten in Ludwigsburg festgestellt und der Polizei gemeldet. Mutmaßlich fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug gegen die Mauer und beschädigte das angebrachte Wellblech. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

