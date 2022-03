POL-WHV: Nächtlicher Hubschraubereinsatz in Heidmühle sorgte für Unruhe

Bockhorn (ots) - Bereits am Sonntag, den 20.03.22, zwischen 11:00- 21:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Gartenstraße in Bockhorn ein, indem sie ein in Kippstellung befindliches Fenster entriegelten. Die Räumlichkeiten wurden anschließend durchwühlt und mehrere Gegenstände entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der ...

