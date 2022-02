Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher dringen in Keller eines Wohnhauses ein

Bocholt (ots)

Aufgehebelt haben Unbekannte am Mittwoch in Bocholt die äußere Kellertür eines Wohnhauses. Das Geschehen spielte sich zwischen 18.30 Uhr und 20.20 Uhr an der Dietrichstraße ab. Ob der oder die Täter etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

