Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Radler mit Schirm fährt gegen Auto

Borken (ots)

Gegen ein stehendes Auto geprallt ist am Mittwoch ein Radfahrer in Borken-Gemen. Der 18-Jährige hatte gegen 07.50 Uhr die Joseph-Haydn-Straße in Richtung Wagnerstraße befahren, als es zu dem Unfall kam. Eigenen Angaben zufolge hatte der Borkener das Auto übersehen, weil sein geöffneter Regenschirm die Sicht einschränkte. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro.

