Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gemarkung Ditzingen: Auffahrunfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich weil er das Abbremsen seines Vordermannes zu spät erkannte, fuhr ein 21-Jähriger am Montagabend gegen 21:15 Uhr auf der Bundesautobahn 81, im Bereich Ditzingen, in das Heck eines VW Touran. Die beiden Pkw-Lenker waren in Richtung Heilbronn unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach befand sich ein Pannen-Lkw auf dem rechten Fahrstreifen, der bereits durch die Polizei abgesichert wurde. Ein 57-jähriger VW-Fahrer bremste sein Fahrzeug daher ab, um angemessen auf die Gefahrenstelle reagieren zu können. Der 21-Jährige reagierte vermutlich zu spät auf diese Bremsung, sodass sein VW Passat nahezu ungebremst in den Touran fuhr. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden rechten Fahrstreifen wurden im Rahmen der Bergungsarbeiten und Reinigungsmaßnahmen gesperrt. Ein Rückstau entstand dadurch nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell