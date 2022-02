Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fußgängerin angefahren

Unfallverursacher flüchtet

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch gegen 04.50 Uhr eine 40 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Die Gronauerin lief auf dem Gehweg der Gildehauser Straße aus Richtung Spinnereistraße kommend in Richtung Hörsterstraße, um diese zu überqueren. Als sie über die Furt ging, streifte sie ein Wagen. Der in die gleiche Richtung fahrende Unbekannte war von der Gildehauser Straße nach rechts in die Hörsterstraße abgebogen. Die 40-Jährige stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Er war mit einem Kleinwagen unterwegs, ähnlich einem Renault Twizzy. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

