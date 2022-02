Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Borken (ots)

Einem Taschendieb zum Opfer gefallen ist am Dienstag in Borken die Kundin eines Verbrauchermarkts. Die Frau hatte sich zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr in einem Geschäft an der Raiffeisenstraße aufgehalten, als es zu der Tat kam. Der Täter entwendete das Portemonnaie aus der Handtasche, die im Einkaufswagen lag. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

