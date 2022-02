Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - BMW entwendet

Gronau (ots)

Mutmaßlich das Signal einer Keyless-go-Schließanlage eines BMWs haben sich Diebe in Gronau zu Nutzen gemacht. Zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 05.00 Uhr, entwendeten Unbekannte den an der Straße Füchter Heide stehenden grauen BMW der 5er-Reihe mit Borkener Kennzeichen. Die Polizeisucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

