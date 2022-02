Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

LKW prallt frontal gegen Baum

Geldern-Walbeck (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls musste am Montag (31. Januar 2022) die Walbecker Straße mehrere Stunden lang gesperrt werden. Gegen 12:25 Uhr war ein 52-jähriger LKW-Fahrer aus Polen mit seiner Sattelzugmaschine auf der Walbecker Straße in Richtung Geldern unterwegs, als er aus bisher unklarer Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der LKW kollidierte frontal mit einem Baum am Straßenrand. Durch den Aufprall wurde der 52-Jährige im Fahrerhaus eingeklemmt, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Geldern befreiten ihn aus dem Wrack. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann anschließend in eine Spezialklinik. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der aufwändigen Bergung des stark beschädigten LKW sperrten Einsatzkräfte die Walbecker Straße und leiteten den Verkehr um. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten bis in die späten Abendstunden an. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell