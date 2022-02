Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geflüchtet und vor Schild geprallt

Bocholt (ots)

Die Flucht vor der Polizei endete am Dienstag in Bocholt für einen niederländischer Autofahrer an einem Verkehrszeichen. Der Mann hatte Gas gegeben, als die Beamten ihn gegen 22.30 Uhr auf der Herzogstraße kontrollieren wollten. Der Flüchtige überfuhr bei Rotlicht der Ampel die Kreuzung Herzogstraße/Adenauerallee/Stenerner Weg. Ein querender Autofahrer konnte eine Kollision nur verhindern, indem er eine Vollbremsung durchführte. Der flüchtende Niederländer wollte schließlich in die Eintrachtstraße abbiegen. Aufgrund der nassen Fahrbahn kam sein Wagen aber ins Rutschen und stieß auf einer Verkehrsinsel gegen ein Schild. Die Beamten nahmen den 49-Jährigen vorläufig fest. Er gab gegenüber den Beamten an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache zwei Blutproben, um den möglichen Konsum von Drogen und Alkohol exakt nachweisen zu können. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus: Der Mann darf in Deutschland keine fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeuge führen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und entließen den Niederländer, nachdem er eine Sicherheitsleistung hinterlegt hatte. Die Polizei bittet den noch unbekannten gefährdeten Autofahrer, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen.

