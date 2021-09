Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Restaurant, Portemonnaie und Schlüssel entwendet

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Donnerstag (09.09.21) zwischen 23.00 Uhr am Vorabend und 09.15 Uhr am nächsten Morgen Zutritt zu einem Restaurant an der Straße Kniepenkamp verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster im Hinterhof in das Restaurant. Entwendet wurden ein Kellner-Portemonnaie mit Bargeld sowie ein Schlüssel. Die Polizei stellte am betroffenen Fenster Einbruchsspuren fest. Zeugenhinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Ochtrup bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges bemerkt haben, sich zu melden unter 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell