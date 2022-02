Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bocholt (ots)

Eine Strafanzeige eingehandelt hat sich am Dienstag in Bocholt der Fahrer eines Motorrollers. Polizeibeamte kontrollierten den 23-Jährigen, als er am Vormittag die Kaiser-Wilhelm-Straße befuhr. Es war dabei deutlich schneller als 25 km/h. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorlegen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

