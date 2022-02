Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Spiegel-Kollision weitergefahren

Rhede (ots)

Mit den linken Außenspiegeln aneinander gestoßen sind am Mittwoch in Rhede zwei Transporter gegen 07.10 Uhr auf der Reyerdingstiege. Einer der beiden Beteiligten entfernte sich in Richtung Kalkdiek. Sein Fahrzeug besaß einen weißen Kastenaufbau. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell