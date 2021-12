Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Umweltverstöße auf Frachtschiff festgestellt

Sassnitz (ots)

Am 13.12.2021 führten Beamte der WSPI Sassnitz im Fährhafen Mukran eine Schiffskontrolle auf einem unter Flagge Bahamas fahrenden Frachtschiff durch. Dabei wurden umweltrechtliche Verstöße gegen das MARPOL Übereinkommen festgestellt. Im Einzelnen fehlten wöchentlich durchzuführende Tankpeilungen und Nachweise über Umpumpvorgänge von Schwerölrückstände (Sludge). Weiterhin wurden Maßnahmen zum Schutz des Schiffes gemäß des "Internationaler Code für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen" (ISPS-Code*) von der Besatzung nicht umgesetzt. In Absprache mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie als Ordnungsbehörde, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 1663,00 EUR festgelegt. Gegen den Chef-Ingenieur (Chief-Ing.) sowie den Verantwortlichen für Gefahrenabwehr an Bord (ships security officer) wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

*(ISPS-Code) Internationaler Code für die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen. Seit Juli 2004 gelten für Schiffe und Hafenanlagen weltweit umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, die von der Internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) erarbeitet wurden, um die maritime Gefahrenabwehr zu verbessern.

