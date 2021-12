Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Gesunkenes Sportboot/ Gewässerverunreinigung in der Marina Karnin

Waldeck (ots)

Am 07.12.2021 um 12:30 Uhr erhielt die WSPI Wolgast Kenntnis von einer Gewässerverunreinigung in der Marina Karnin auf der Insel Usedom. Die Ausmaße der Verunreinigung betrugen ca. 20 bis 30 qm. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass in der Marina Karnin ein Motorsportboot aus unbekannter Ursache gesunken war und auf Grund lag. Die alarmierte Feuerwehr bekämpfte die aus dem Boot austretenden Betriebsstoffe. Der 52-jährige, einheimische Eigentümer des Bootes wurde informiert und erschien vor Ort. Er wird sich selbstständig um die Bergung seines Bootes kümmern. Personen sind bei dem Sachverhalt nicht zu Schaden gekommen. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Umständen dauern noch an.

Quelle: WSPI Wolgast

