Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Umweltverstöße auf Fischkutter festgestellt

Sassnitz (ots)

Am 02.12.2021 führten Beamte der WSPI Sassnitz im Fährhafen Mukran eine Schiffskontrolle auf einem unter deutscher Flagge fahrenden Fischereifahrzeug durch. Dabei wurden wiederholt umweltrechtliche Verstöße gegen das MARPOL Übereinkommen festgestellt. Im Einzelnen fehlten wöchentlich durchzuführende Peilungen für den Zeitraum von April 2021 bis zum heutigen Tag. Ebenso waren Umpumpvorgänge für Bilgenwasser im Öltagebuch nicht erfasst und eine Fehlmenge von 3,36 qm Sludge (Schwerölrückstände) konnte nicht nachgewiesen werden. Vorgaben aus dem Müllbehandlungsplan wurden nicht den Vorschriften entsprechend umgesetzt. Darüber hinaus fehlten die Arbeitszeitnachweise für die an Bord Beschäftigten für die Zeit von September 2021 bis heute. Des Weiteren gab es Beanstandungen bei der Führung des Logbuches. Bezüglich der Umweltverstöße nahmen die Beamten Kontakt mit der Entscheidungsbehörde, dem BSH in Hamburg, auf. In Absprache mit diesem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 3636,75 EUR festgelegt. Gegen den Master sowie den Schiffskoch wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kriesel, POKin, Schichtdienstleiterin WSPI Sassnitz

