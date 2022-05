Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg - Grünbühl: Topf auf Herd fängt Feuer

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Mittwochnachmittag gegen 17:25 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 26 Wehrkräften in die Oderstraße im Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl aus, nachdem ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Mutmaßlich hatte eine 36-jährige Bewohnerin einen Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Dieser erhitzte sich so stark, dass das Öl zu brennen begann. Der 39-jährige Ehemann bemerkte dies und versuchte wohl das Feuer zu löschen, indem er Wasser in den Topf schüttete. Hierdurch entstand eine Stichflamme, wodurch die komplette Küche in Brand gesetzt wurde. Das Ehepaar blieb unverletzt, jedoch wurde die Wohnung unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

