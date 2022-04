Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin wird Opfer von Taschendieben

Dormagen (ots)

Nach dem Besuch eines Diskounters an der Kölner Straße stellte eine 85-jährige Dormagenerin den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Diese hatte sie zuvor in einer Damenumhängetasche bei sich getragen. Im Nachhinein erinnerte sich die Seniorin an eine merkwürdige Situation im Aufzug der dortigen Einkaufspassage. Zwei Mädchen im geschätzten Alter von 15 bis 17 Jahren hatten sie in ein Gespräch verwickelt und dadurch abgelenkt. Möglicherweise gelang es so, das Portemonnaie der Dame unbemerkt aus der Tasche zu ziehen.

Das Diebstahlsopfer erstattete Anzeige bei einer Polizeiwache. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und stellten durch das sogenannte KUNO-Verfahren sicher, dass die ebenfalls entwendete Bankkarte nicht mehr im Rahmen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs eingesetzt werden kann.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 25, das mögliche Zeugen, die ergänzende Angaben zu den tatverdächtigen Jugendlichen geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0 bittet.

