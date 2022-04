Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dreiste Diebe entwenden Zaunelemente

Kaarst (ots)

Die Polizei erhielt Kenntnis über einen ungewöhnlichen Diebstahl an der Straße "Am Wasserwerk" in Driesch.

Unbekannte entwendeten am Montag (11.04.) zunächst unbemerkt sieben Zaunelemente. Der Zaun begrenzte ein Grundstück zwischen dem dortigen Wasserschutzgebiet und einem Wirtschaftsweg. Der Zeitraum, indem die Elemente entwendet wurden, liegt zwischen 14:30 und 17 Uhr. Die Lücken im Zaun ziert derzeit provisorisch ein Flatterband.

Das Kommissariat 23 in Kaarst hat die Ermittlungen aufgenommen. Da sieben Zaunelemente kaum unbemerkt am helllichten Tag abmontiert und -transportiert werden können, sucht die Kripo nun Zeugen, die Verdächtiges am Montagnachmittag in diesem Zusammenhang gesehen haben. Hinweise bitte an die Rufnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell