Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugin wird auf Einbruch aufmerksam - Kripo sucht Zeugen

Neuss-Rosellen (ots)

Am Montag (11.04.) wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Föhrenstraße gerufen. Eine Zeugin, die sich im Obergeschoss befand, nahm dumpfe Geräusche im Erdgeschoss wahr. Sie bemerkte zwei männliche Personen am Wohnzimmerfenster und schrie auf. Daraufhin flüchteten die Einbrecher.

Die männlichen Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 180 bis 190 Zentimeter groß, beide waren von schlanker Statur und sollen ein "osteuropäisches Aussehen" gehabt haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen 9:30 und 9:45 Uhr.

Bei der Überprüfung des Hauses wurde ein Fenster festgestellt, welches gewaltsam geöffnet worden war. Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Die Kripo sicherte Spuren am Tatort. Das Kommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die beschriebenen Einbrecher gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise der Polizei mitteilen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Gehen Sie auf Nummer "Sicher". Informieren Sie sich und rüsten Sie sich und ihr Haus für den Fall eines Einbruchversuchs. Nützliche Tipps und Empfehlungen der Polizei, rund um das Thema "Einbruchschutz" erhalten Interessierte bei der Telefonberatung der Kriminalprävention. Im April bieten die Experten an zwei Mittwochnachmittagen (20.04. und 27.04.), jeweils von 15 bis 18 Uhr, die Einbruchschutzberatung an. Die technischen Berater sind unter den Rufnummern 02131 300-25518 und -25522 erreichbar.

Ergänzende Informationen finden Sie auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

