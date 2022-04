Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintlicher Dachdecker prellt Hauseigentümerin - Polizei sucht mit Beschreibung nach dem Täter

Meerbusch (ots)

Am Montag (11.04.), gegen 13:30 Uhr, klingelte ein mutmaßlicher Betrüger an der Tür einer Anwohnerin der Buschstraße. Der Unbekannte gab vor, Dachdecker zu sein und an einem Nachbarhaus Arbeiten durchzuführen. Dabei habe er festgestellt, dass sechs Dachziegel am Haus der Meerbuscherin fehlten. Er teilte mit, dass er diese gegen eine Bezahlung in Höhe von 300 Euro ersetzen könne und dass eine Reparatur durch eine andere Dachdeckerfirma mehrere tausend Euro kosten würde. Die Frau ging auf das zunächst verlockend klingende Angebot ein und entrichtete den geforderten Bargeldbetrag. Anschließend gab der vermeintliche Handwerker vor, dass er Materialien für die Reparatur besorgen müsse und ward nicht mehr gesehen.

Der offenkundig betrügerisch handelnde Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 188 Zentimeter groß, schlank mit "nordeuropäischem" Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem rotkarierten Hemd.

Das Kriminalkommissariat 12 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die den Tatverdächtigen oder ein von ihm genutztes Fahrzeug beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Aus dem aktuellen Anlass warnt die Polizei:

Mit allerlei zwielichtigen Maschen versuchen Betrüger, an das Geld oder die Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen. Bedenken Sie: Seriöse Handwerker stehen nicht einfach vor Ihrer Tür und bieten eine Beseitigung von Schäden an, die Sie vorher gar nicht bemerkt haben. Diese werden dann oft nur zum Schein oder in handwerklich mangelhafter Qualität ausgeführt, der "Lohn" aber gleich in oft überzogener Höhe eingefordert... wenn überhaupt. Informationen und Tipps zur Masche der falschen Dachdecker finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger": https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell