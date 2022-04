Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher trieben ihr Unwesen in Meerbusch und Kaarst - Kripo sucht Zeugen

Meerbusch, Kaarst (ots)

Am Sonntagabend (10.04.) versuchten Einbrecher, in ein Haus an der Willicher Straße in Kaarst einzudringen. In der Abwesenheit der Bewohner, zwischen 17 und 21:30 Uhr, versuchten die Unbekannten, mittels Aufhebeln der Eingangstür und Fenster ins Innere zu gelangen. Entsprechende Spuren zeugten von ihrem kriminellen Tun.

Auch an der Straße "Am Wald" in Meerbusch-Büderich versuchten Verdächtige, in ein Haus einzudringen. Über ein Kellerfenster gelangten die Einbrecher in das Hausinnere, wo eine Alarmanlage anschlug. Die ungebetenen Gäste ergriffen daraufhin die Flucht. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag und Sonntagnachmittag (7./10.04.).

Am Donnerstag (7.04.) kam es an der Straße "Strümper Berg" in Meerbusch zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. In der Zeit zwischen 13 und 14:30 Uhr gelangten Einbrecher durch das Aufbrechen eines Fensters in die Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Wertsachen durchsuchten die ungebetenen Gäste das Haus. Art und Umfang der Beute sind noch unbekannt.

Das Kommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer Verdächtiges im Zusammenhang mit den geschilderten Taten beobachtet oder gehört hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02131 300-0 an die Kripo.

Die Polizei kann nicht immer überall sein, aber in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. Deshalb gilt: Wenn Sie fremde Personen auf dem Grundstück nebenan oder beim Nachbarn gegenüber bemerken, seien Sie aufmerksam und rufen Sie die Polizei. Nutzen Sie im akuten Fall den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell